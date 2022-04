Visite découverte de la cité médiévale avec Dame Sandrine Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

Visite découverte de la cité médiévale avec Dame Sandrine Semur-en-Auxois, 3 mai 2022, Semur-en-Auxois. Visite découverte de la cité médiévale avec Dame Sandrine Départ : Office de tourisme 2 place Gaveau Semur-en-Auxois

2022-05-03 – 2022-05-03 Départ : Office de tourisme 2 place Gaveau

Découvrez la cité médiévale avec Dame Sandrine en costume d'époque. Le temps d'une visite, traversez l'histoire du Moyen Âge à nos jours ! Découvrez son histoire, son patrimoine et ses anecdotes.

Départ : Office de tourisme 2 place Gaveau
Semur-en-Auxois
Côte-d'Or
3 EUR

contact@terres-auxois.fr
+33 3 80 97 05 96
http://terres-auxois.fr/billetterie/

