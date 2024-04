Visite découverte de la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne à Mâcon Cité des Climats et des Vins de Bourgogne à Mâcon Mâcon, samedi 22 juin 2024.

Avec les p’tites échappées de Sophie, vous découvrirez tous les aspects du Mâconnais. Je vous propose de vous échapper avec moi lors de différentes visites comme par exemple les balades gourmandes, qui allient nature et dégustation, les balades plus traditionnelles qui vous feront découvrir notre patrimoine local comme Leynes, les Carrières de la Lie ou encore Berzé la Ville, les balades insolites comme le petit déjeuner à Solutré ou l’apéro à Vergisson, et bien sur les visites sur la thématique du vin, incontournables en Mâconnais, comme par exemple avec les vini balades. Vous pourrez aussi m’accompagner pour une balade au milieu des vignes avec dégustation, ou encore m’accompagner à la découverte de la Cité des Climats et des Vins de Mâcon nouvellement ouverte. Dans ce musée, vous aurez un aperçu complet du vignoble de Bourgogne et vous finirez avec une dégustation personnalisée de vins du Mâconnais. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 17:00:00

fin : 2024-06-22 19:00:00

Cité des Climats et des Vins de Bourgogne à Mâcon 520 avenue Maréchal Lattre de Tassigny

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté giosopkia@gmail.com

L’événement Visite découverte de la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne à Mâcon Mâcon a été mis à jour le 2024-04-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)