Visite découverte de la Chênaie de Vauréal Square de l’École Buissonnière Vauréal Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Vauréal

Visite découverte de la Chênaie de Vauréal Square de l’École Buissonnière, 4 juin 2022, Vauréal. Visite découverte de la Chênaie de Vauréal

Square de l’École Buissonnière, le samedi 4 juin à 15:00 Venez découvrir la jeune Chênaie de Vauréal constituée de 17 chênes européens adaptés à notre climat. Réduction de la pollution, îlot de fraicheur, des réponses à vos questions lors de cette visite. Square de l’École Buissonnière 95490 Vauréal Vauréal Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Vauréal Autres Lieu Square de l'École Buissonnière Adresse 95490 Vauréal Ville Vauréal lieuville Square de l'École Buissonnière Vauréal Departement Val-d'Oise

Square de l'École Buissonnière Vauréal Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaureal/

Visite découverte de la Chênaie de Vauréal Square de l’École Buissonnière 2022-06-04 was last modified: by Visite découverte de la Chênaie de Vauréal Square de l’École Buissonnière Square de l'École Buissonnière 4 juin 2022 Square de l'École Buissonnière Vauréal vauréal

Vauréal Val-d'Oise