Aragnouet Hautes-Pyrénées Aragnouet RV 9h devant l’usine d’Eget-Cité.

Uniquement sur réservation avant la veille 17h au 06 42 17 66 31. Le Pays d’art et d’histoire s’associe avec la SHEM (Société Hydro-Electrique du Midi) pour vous proposer une visite autour du patrimoine hydroélectrique de la vallée d’Aure. Une guide-conférencière vous fera découvrir l’usine d’Eget-Cité et son environnement ainsi que le village voisin d’Eget avec ses calades, ses maisons caractéristiques du milieu montagnard et son église aux peintures murales exceptionnelles du XIIIe siècle. pah@aure-louron.fr +33 6 42 17 66 31 https://patrimoine-aure-louron.fr/ RV 9h devant l’usine d’Eget-Cité.

