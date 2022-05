Visite découverte de la centrale hydroélectrique d’Eget-Cité

2022-07-28 – 2022-07-28 4 EUR Le Pays d’art et d’histoire s’associe avec la SHEM (Société Hydro-Electrique du Midi) pour vous proposer une visite autour du patrimoine hydroélectrique de la vallée d’Aure. Une guide-conférencière vous fera découvrir l’usine d’Eget-Cité et son environnement ainsi que le village voisin d’Eget avec ses calades, ses maisons caractéristiques du milieu montagnard et son église aux peintures murales exceptionnelles du XIIIe siècle. dernière mise à jour : 2022-04-21 par

