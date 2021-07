Montouliers Ancienne cave vigneronne Hérault, Montouliers Visite découverte de la cathédrale de dentelles de bois Ancienne cave vigneronne Montouliers Catégories d’évènement: Hérault

Ancienne cave vigneronne réhabilitée par l’artiste montouliérain, Daniel Toucheteau en atelier et en lieu de vie donnant l’illusion d’une cathédrale, il s’agit d’une construction architecturale particulière composée d’une multitude de pièces de bois. Elle est aménagée en espace d’exposition : dessins, peintures, jouets en bois, mosaïques… Infos pratiques : 15, rue de la Mairie, 34310 – Montouliers Daniel Toucheteau, artiste-créateur [dtoucheteau@gmail.com](mailto:dtoucheteau@gmail.com) 04 67 89 45 23 Visite découverte de la cathédrale de dentelles de bois. Ancienne cave vigneronne 15 rue de la Mairie, 34310 Montouliers Montouliers Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

