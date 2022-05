VISITE : DÉCOUVERTE DE LA BRASSERIE DE MINUIT

2022-07-22 – 2022-07-22 Si on vous dit brassage, fermentation, malt, houblon… Vous pensez à quoi ? A la bière bien sûr ! Alexandre vous ouvre les portes de sa brasserie artisanale. Du concassage des céréales jusqu’à l’embouteillage, vous saurez tout sur la fabrication de la bière ! Une dégustation vous sera même proposée en fin de visite. Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. Si on vous dit brassage, fermentation, malt, houblon… Vous pensez à quoi ? A la bière bien sûr ! Alexandre vous ouvre les portes de sa brasserie artisanale. Du concassage des céréales jusqu’à l’embouteillage, vous saurez tout sur la fabrication de la bière ! Une dégustation vous sera même proposée en fin de visite. Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

