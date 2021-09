Colmar Bibliothèque de l'Université de Haute-Alsace Colmar, Haut-Rhin Visite découverte de la Bibliothèque universitaire – ex-site industriel Bibliothèque de l’Université de Haute-Alsace Colmar Catégories d’évènement: Colmar

### Plongez au coeur du passé industriel de ce site devenu lieu de savoirs. C’est aux côtés d’Yvan Renckly, Président de l’association **FORCOPAR**, que nous vous proposons de (re)découvrir cette bibliothèque universitaire construite autour de l’ancienne cheminée de briques, mémoire du site industriel qui donne une valeur patrimoniale au nouvel espace.

Gratuit.

