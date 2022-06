VISITE DÉCOUVERTE DE COULONGÉ Coulongé Coulongé Catégories d’évènement: Coulongé

Avec le Pays d’art et d’histoire RDV : devant l’église.

Mentionnée dans les textes dès le VIe siècle, l’église Saint-Lubin est un bel exemple d’architecture romane depuis son porche sculpté jusqu’à son abside voûtée en cul-de-four. Suivez le guide pour découvrir les œuvres qui se cachent à l’intérieur. Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans.

