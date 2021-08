Cognac Cognac Charente, Cognac Visite découverte de Cognac et de Jarnac (Charente) Cognac Cognac Catégories d’évènement: Charente

10h00 RDV à Cognac Visite guidée à pied à la découverte du vieux Cognac. Anecdotes et grande histoire au rendez-vous à travers cette ville qui a vu naître François 1er avant de donner son nom à la plus célèbre des eaux de vie… Pique nique tiré du sac en cours de journée ( non inclus) Visite guidée à pied du centre de Jarnac pour évoquer les riches heures de ce port commercial sur la Charente Visite d’une distillerie familiale pour connaître tous les secrets de fabrication du Cognac et du pineau des Charentes 8€/personne (inclus les deux visites et la visite de la distillerie) – gratuit pour les enfants ??? inscription auprès de la médiathèque de Montguyon ⤵️ [mediatheque.montguyon@orange.fr](mailto:mediatheque.montguyon@orange.fr)

8€ par personne – gratuit pour les enfants

Visites guidées de Cognac et de Jarnac avec une guide (pique-nique tiré du sac) – Ouvert à tous sur inscription auprès de la médiathèque de Montguyon

