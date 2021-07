Chenu Chenu Chenu, Sarthe VISITE DÉCOUVERTE DE CHENU AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Chenu Chenu Catégories d’évènement: Chenu

Sarthe

VISITE DÉCOUVERTE DE CHENU AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Chenu, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Chenu. VISITE DÉCOUVERTE DE CHENU AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 2021-07-30 18:30:00 – 2021-07-30

Chenu Sarthe Chenu De la grange dimère du XIIIème siècle, de son église et ses maisons du XVIème siècle, aux villas de villégiature du XXème siècle, Chenu dévoile un patrimoine riche et varié tout à fait exceptionnel. Durée 1 heure – Réservation souhaitée – Tarifs : Adulte 5 € / – de 15 ans 3 € / – de 5 ans : gratuit

Réservation à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83. Poursuivez la soirée avec la programmation de FestiLoir. Consultez le programme complet https://bit.ly/3qcSzr3 ou inscrivez-vous sur l’événement sur Facebook : https://bit.ly/2U4yt6g De la grange dimère du XIIIème siècle, de son église et ses maisons du XVIème siècle, aux villas de villégiature du XXème siècle, Chenu dévoile un patrimoine riche et varié tout à fait exceptionnel. Durée 1 heure – Réservation souhaitée – Tarifs : Adulte 5 € / – de 15 ans 3 € / – de 5 ans : gratuit

Réservation à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83. Poursuivez la soirée avec la programmation de FestiLoir. Consultez le programme complet https://bit.ly/3qcSzr3 ou inscrivez-vous sur l’événement sur Facebook : https://bit.ly/2U4yt6g dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Chenu, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Chenu Adresse Ville Chenu lieuville 47.61247#0.3386