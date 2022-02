Visite Découverte de Cassis Cassis Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cassis

Visite Découverte de Cassis Cassis, 23 février 2022, Cassis. Visite Découverte de Cassis Oustau Calendal Office de Tourisme de Cassis Cassis

2022-02-23 14:30:00 – 2022-02-23 16:00:00 Oustau Calendal Office de Tourisme de Cassis

Cassis Bouches-du-Rhône Cassis Cette visite est une est une découverte du village au travers de son histoire et d’anecdotes.

Cette promenade vous mènera de la statue Calendal aux petites ruelles méconnues de Cassis pour découvrir ce petit village typiquement provençal. Des anecdotes viendront ponctuer le parcours.

La visite se termine par une dégustation de spécialités locales Cette visite est idéale pour ceux qui ne connaissent pas Cassis… et ceux qui veulent le redécouvrir info@ot-cassis.com +33 892 39 01 03 https://www.ot-cassis.com/ Cette visite est une est une découverte du village au travers de son histoire et d’anecdotes.

dernière mise à jour : 2022-02-24

