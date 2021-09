Visite découverte de 2 maisons en 1 – construction bois – Grambois Grambois, 16 octobre 2021, Grambois.

Visite organisée par le [Studio Miha](https://www.studio-miha.com/), architectes du projet. _Créé en 2015, le Studio Miha regroupe des compétences au service d’une passion commune pour l’architecture comme discipline plurielle._ _Cette attitude, devenue méthodologie, permet au Studio Miha de parcourir de nouveaux territoires à la recherche d’un point de vue impliquant à la fois les questions sociales, urbaines, culturelles, fonctionnelles et formelles._ ### Deux maisons en Une _ On vous fait visiter ? Décrire ce projet en quelques lignes est un exercice périlleux voire quasi impossible. Dans la campagne au coeur du Parc Régional du Lubéron, sur un terrain de 5 hectares face au village de Grambois, les propiétaires habitaient une maison construite par un architecte dans les années 70, grandement abîmée par un dégât des eaux, et menaçant de s’écrouler. Après de nombreuses études et diagnostics, le projet de construire une maison neuve est devenue une évidence. Il aura fallu 3 ans de batailles administratives pour obtenir le permis de construire de cette nouvelle maison avec comme contrainte de partir de l’existant pour conserver à l’identique, la forme et les hauteurs de faîtage de la maison originelle. Les contraintes du site, et la gestion des eaux de pluie, ont orienté le projet vers une maison sur pilotis, construite en ossature bois. L’impact sur le terrain est minime, aucun béton n’a été coulé, des pieux en acier enfoncés à plus de 3mètres de profondeur soutiennent l’ossature de la maison. Face à la pente, la maison offre une vue panoramique sur l’environnement, la légéreté de la construction sur pilotis, soulignée par les terrasses bois, lui donne un air de proue de bateau élancé vers le large. La maison largement ouverte sur l’extérieur se décompose en deux entités, reliées par un patio central ; le volume principal investi par les propriétaires offre une vue imprenable sur la terrasse avec une grande baie d’angle – la deuxième entité, se compose d’une deuxième unité d’habitation avec une terrasse ombragée, pensée pour être entièrement indépendante. Cet entité accueil à tour de rôle, la famille, les amis, et des locations saisonnières. Entièrement réalisée avec des matériaux durables, locaux, et respectueux de l’environnement, cette maison offre un confort thermique optimal à ces occupants. Cette maison à ossature bois et son revêtement de façade à la chaux, fait dialoguer l’architecture contemporaine dans le respect de l’architecture locale. Bien plus à découvrir lors de la visite !

