Visite découverte de 100% L’EXPO La Villette (EPPGHV) Paris, vendredi 26 avril 2024.

Visite découverte de 100% L’EXPO Visite guidée de 100% l’EXPO, l’art contemporain consacré à la jeune création. En préparation de votre venue avec vos groupes Vendredi 26 avril, 15h30 La Villette (EPPGHV) Inscription sur accessibilite@villette.com

Début : 2024-04-26T15:30:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00

La Villette vous propose de préparer votre venue en groupe dans 100% l’EXPO avec une médiatrice. Pensée comme un tremplin professionnel et une vitrine de la scène émergente, 100% L’EXPO est le rendez-vous incontournable, en accès libre et gratuit, de l’art contemporain consacré à la jeune création.

Nous vous présenterons les outils de médiation mis à disposition pour préparer votre venue en groupe et vous présenterons l’offre de La Villette de manière plus générale.

La Villette (EPPGHV) 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France

art contemporain gratuit