Bessé-sur-Braye Sarthe Bessé-sur-Braye EUR 27 10h15 : Visite guidée de Bessé-sur-Braye.

Découvrez l’évolution du bourg de son origine médiévale à la cité industrielle qu’il est devenu au XIXe

siècle en passant par son développement à l’Epoque moderne

sous l’impulsion des puissants seigneurs de Courtanvaux.

12h30 : Déjeuner au restaurant La Gare à Bessé-sur-Braye

