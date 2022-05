VISITE-DÉCOUVERTE : BALADE À MOULAY Moulay Moulay Catégories d’évènement: Mayenne

Moulay

VISITE-DÉCOUVERTE : BALADE À MOULAY Moulay, 13 juillet 2022, Moulay. VISITE-DÉCOUVERTE : BALADE À MOULAY Moulay

2022-07-13 – 2022-07-13

Moulay Mayenne Moulay Rdv devant l’église. Partez à la découverte de la vie du peuple gaulois des Aulerques Diablintes et de l’oppidum de Moulay à travers cette balade d’environ 4 km (prévoir chaussures de marche). L’occasion de longer la Mayenne et d’emprunter le chemin de halage pour une balade bucolique à la découverte des richesses de la rivière. Pas de réservation nécessaire. Venez découvrir Moulay… coevrons-mayenne@lamayenne.f +33 024358130 http://www.chateaudesaintesuzanne.fr/ Rdv devant l’église. Partez à la découverte de la vie du peuple gaulois des Aulerques Diablintes et de l’oppidum de Moulay à travers cette balade d’environ 4 km (prévoir chaussures de marche). L’occasion de longer la Mayenne et d’emprunter le chemin de halage pour une balade bucolique à la découverte des richesses de la rivière. Pas de réservation nécessaire. Moulay

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Moulay Autres Lieu Moulay Adresse Ville Moulay lieuville Moulay Departement Mayenne

Moulay Moulay Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulay/

VISITE-DÉCOUVERTE : BALADE À MOULAY Moulay 2022-07-13 was last modified: by VISITE-DÉCOUVERTE : BALADE À MOULAY Moulay Moulay 13 juillet 2022 mayenne Moulay

Moulay Mayenne