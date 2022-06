Visite découverte au Musée Henri Martin

Visite découverte au Musée Henri Martin, 12 juin 2022, . Visite découverte au Musée Henri Martin

2022-06-12 15:00:00 – 2022-06-12 16:30:00 EUR Tous publics.

Sur réservation Des Beaux-Arts à l’œuvre d’Henri Martin, en passant par l’Océanie et les salles d’archéologie antique et médiévale, une visite conçue pour vous offrir un aperçu global des collections au fil des œuvres phares du parcours. Tous publics.

Sur réservation dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville