Visite découverte Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Visite découverte CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence

2022-01-29 15:30:00 15:30:00 – 2022-03-27 16:30:00 16:30:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 18 18 La mise en lumière au travers de la richesse de la collection présentée témoigne de l’itinéraire parcouru de l’artiste pour arriver à la conception de sa cité polychrome du bonheur et rendre ainsi l’art accessible à tous. Ici l’art et l’architecture ne font qu’un.



Guidé par la pensée visionnaire de l'artiste, le ou la médiateur-trice propose un parcours de visite invitant le visiteur à s'immerger dans l'univers du plasticien Victor Vasarely

Durée: 1h

mediation@fondationvasarely.org +33 4 42 20 01 09 https://www.fondationvasarely.org/



Durée: 1h CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence

