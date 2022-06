VISITE DÉCOUVERTE À VILLAINES-SOUS-MALICORNE Villaines-sous-Malicorne Villaines-sous-Malicorne Catégories d’évènement: Sarthe

Avec le Pays d’art et d’histoire RDV : devant l’église.De quelques maisons groupées autour d’une église romane, Villaines-sousMalicorne a su s’agrandir tout en conservant le charme d’un bourg authentique de la vallée du Loir. En compagnie d’un guide-conférencier, décryptez les différentes étapes d’évolution du bourg. Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans.

