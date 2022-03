Visite découverte à la Ferme Pédagogique La Petite Bray’tagne Blacourt Blacourt Catégories d’évènement: Blacourt

Blacourt Oise Blacourt Pars pour une visite guidée de la ferme pédagogique La Petite Bray’tagne. Tu pourras en apprendre plus sur les animaux de la ferme, les toucher et les nourrir pour certains.

Pars pour une visite guidée de la ferme pédagogique La Petite Bray'tagne. Tu pourras en apprendre plus sur les animaux de la ferme, les toucher et les nourrir pour certains.

Un temps d'observation aux abords de l'étang est compris dans la visite. Réservation obligatoire au 06 79 24 14 74 ! Au total, la visite dure environ 1h30 et coûte 6€ par personne (gratuit pour les moins de 2 ans). contact@lapetitebraytagne.com +33 6 79 24 14 74 https://www.lapetitebraytagne.com/

