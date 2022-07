Visite découverte à la Ferme des Lamas de Brandacot Saint-Paul, 15 juillet 2022, Saint-Paul.

Visite découverte à la Ferme des Lamas de Brandacot

Ferme des Lamas de Brandacot
3 les bois de Lafont
Saint-Paul
Gironde

2022-07-15 15:00:00 – 2022-07-15 16:30:00

Ferme des Lamas de Brandacot 3 les bois de Lafont

Saint-Paul

Gironde

Saint-Paul

Venez découvrir un troupeau d’une vingtaine de lamas, étalons, femelles et petits lors d’une visite pédagogique de la ferme.

Eleveur-naisseur, Joël vous fera plonger dans sa passion pour le lama.

Sur leur territoire, guidé par l’éleveur, vous découvrirez leur mode de vie et leur singularité.

Vous repartirez de cette visite avec un tout autre regard sur le lama. Oui ces animaux peuvent être majestueux, dociles, et non, les lamas de Brandacot ne crachent pas sur l’homme et vous saurez pourquoi !

Ferme des Lamas de Brandacot 3 les bois de Lafont Saint-Paul

