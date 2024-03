Visite découvert du jardin Cairnhill Cairnhill Rioux-Martin, vendredi 31 mai 2024.

Visite découvert du jardin Cairnhill Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Cairnhill Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

À Cairnhill nous travaillons à développer la biodiversité. En trouvant un équilibre entre les choix esthétiques et les préoccupations environnementales, nous maintenons un jardin exempt de pesticide. Un parcours à travers le jardin permettra aux visiteurs d’expérimenter leurs cinq sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher.

Cairnhill 10 chemin de Bariot, 16210 Rioux-Martin, Charente, Nouvelle-Aquitaine Rioux-Martin 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 78 73 31 http://jardin-cairnhill.tumblr.com/ https://www.facebook.com/Cairnhill-526403557465892/ Situé sur le flanc d’une colline avec vue sur le clocher de Rioux-Martin, le jardin de Cairnhill, refuge LPO, est bordé par un ruisseau et une rivière. Dans ce cadre pittoresque l’artiste Joss Burke commença ce jardin paysager de style Anglais en 2009 et mit l’accent sur les plantes mellifères. Le jardin développe et encourage la biodiversité en respectant l’environnement. Une exposition d’art contemporain accompagnera l’ouverture du jardin.

Superficie : 1,5 ha

© Joss Burke