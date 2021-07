Visite décalée : sens dessus-dessous Église Saint-Girons, 18 septembre 2021, Monein.

Visite décalée : sens dessus-dessous

le samedi 18 septembre à Église Saint-Girons

### (Re)découvrez l’église Saint-Girons de Monein et sa charpente d’une manière ludique et originale. Pendant cette visite, vous parlerez presque autant que le guide et tenterez des expériences. Avez-vous déjà décrit un monument avec des bonbons ? Regardé une charpente… sans lever les yeux ? Une visite qui risque de bousculer les idées reçues !

Gratuit. Réservation obligatoire. 19 personnes maximum par visite. 72 marches à monter.

Église Saint-Girons 58 rue du Commerce, 64360 Monein Monein Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00