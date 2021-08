Orthez Office de tourisme Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Visite décalée : Les formes et les matières Office de tourisme Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Office de tourisme Orthez, 19 septembre 2021, Orthez.

Office de tourisme Orthez, le dimanche 19 septembre à 15:00

### Abordez la cité médiévale Orthez autrement sous forme ludique et insolite ! Faites appel à votre imagination, utilisez vos sens et soyez acteur de la visite dans la bonne humeur et la convivialité.

Gratuit. Sur inscription.

Office de tourisme Orthez 1 rue des Jacobins, 64300 Orthez Orthez Pyrénées-Atlantiques

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

