Visite Décalée Incontournable : Épisode II Le sémaphore de l’Aber Wrac’h, 19 septembre 2021, Landéda.

Visite Décalée Incontournable : Épisode II

Le sémaphore de l’Aber Wrac’h, le dimanche 19 septembre à 17:00

Les VDI de Landéda : des Visites Décallées Incontournables ! **Épisode II : départ du stade de football de Rozvenni pour arrivée au sémaphore.** De la venelle Jacques Michel au chemin de Bellevue : Landéda comme vous ne l’avez jamais vu ! De la terre à la mer, de l’Argoat à l’Armor, du bourg à la côte, de la médiathèque au sémaphore : votre improbable guide vous balade pour une (re)découverte historique et burlesque de la commune au gré de deux parcours qui, ponctués de faits divers et de tous temps, tous incroyables mais vrais, vous feront rencontrer de manière impromptue des personnages fantasques, des “calés du cru” dont les uns sont à croire sur parole et les autres pour qui il faudra y regarder à deux fois… La Cie (Re)naissances Théâtres a fait appel à Pierrick Lenneg, professeur émérite au Centre de Recherche Bretonne et Celtique de l’UBO : et banco ! C’est lui-même qui mènera la danse avec la verve et la sagacité que d’aucuns lui connaissent dans le cercle. Cette rencontre est à l’origine du sujet de son prochain ouvrage, “Du peuple dans l’élection au peuple de la tradition : regards d’histoires politiques et culturelles dans une commune rurale et littorale du Léon de la révolution à nos jours” (à paraître aux PUR) : ainsi, Pierrick vous racontera in situ de vraies histoires de lieux et de gens, par des faits oubliés et des témoignages parfois contestés ! En fonction des marées, il sera plus ou moins bien accompagné d’inattendus baladins des terres de l’ouest qui, formés à l’authenticité hasardeuse autant qu’à la digression métaphorique, vous surprendront sans fard entre considérations historiques et narrations ludiques, à finir par vous faire croire que l’invraisemblable est indubitablement la seule évidence ! Afin de ménager les petites gambettes pour le temps du retour et de laisser divaguer les grands esprits qui n’auront eux pas fait qu’un tour, cette visite “historicomique” se déclinera en deux épisodes d’une heure environ, un par jour sur le weekend : chaque épisode pourra être suivi indépendamment l’un de l’autre, mais votre appétit d’anecdotes et votre soif de rires ne seront sans aucun doute comblés qu’en assistant à ces deux moments pittoresques– et vous pourrez vous vanter dans les soirées mondaines masquées ou les terrasses rouvertes d’avoir suivi « l’Intégraal » ! _Conception, recherches, écritures des textes et mise en scène : Frédéric Le Coze-Sarafian_ _Jeu : Frédéric Le Coze-Sarafian & Fanny Depez-Font_ _avec en alternance : Enora Le Coze & Yaël Péran-Sarafian_

5 € – avec pour les moins de 12 ans une gourmandise à ramener à la maison pour la confectionner en famille!

Votre improbable guide vous balade pour une (re)découverte “historicomique” de Landéda au gré de deux parcours sur deux jours – ici Épisode II – ponctués de faits divers et de tous temps incroyables !

Le sémaphore de l’Aber Wrac’h Aber wrac’h, 29870 Landéda Landéda Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:15:00