le dimanche 19 septembre à Musée national de l’Éducation

Venez revivre de manière originale cet instant historique de la vie politique de la IIIe République établissant la gratuité, l’obligation de l’enseignement primaire dans les écoles publiques en France et la laïcité.

Inscriptions obligatoire, dans la limite des places disponibles

Le Munaé vous invite à célébrer le 140e anniversaire de la loi du 16 juin 1881, le temps d’une visite décalée proposée par deux guides conférenciers Musée national de l’Éducation 185 rue Eau-de-Robec, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T10:45:00 2021-09-19T11:15:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:00:00

