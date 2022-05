Visite décalée de l’église St Girons, 11 août 2022, .

Visite décalée de l’église St Girons

2022-08-11 – 2022-08-11

Redécouvrez l’église Saint-Girons de Monein et sa charpente d’une manière ludique et originale. Pendant cette visite, vous parlerez presque autant que le guide et tenterez des expériences ! Avez-vous déjà décrit un monument avec des bonbons ? Regardé une charpente… sans lever les yeux ?

Une visite qui risque de bousculer les idées reçues !

