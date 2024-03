Visite décalée Château à vendre Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac, mardi 16 juillet 2024.

Visite décalée Château à vendre Serez-vous le nouveau propriétaire du château ? Visitez les lieux avec le fameux notaire, Maître Corne de Buse ! « Grandes ouvertures, vue imprenable… ! ». Une visite plutôt insolite avec un perso… 16 juillet – 27 août, les mardis Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Billet: 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-16T17:00:00+02:00 – 2024-07-16T18:00:00+02:00

Fin : 2024-08-27T17:00:00+02:00 – 2024-08-27T18:00:00+02:00

Serez-vous le nouveau propriétaire du château ? Visitez les lieux avec le fameux notaire, Maître Corne de Buse ! « Grandes ouvertures, vue imprenable… ! ». Une visite plutôt insolite avec un personnage cocasse mais qui n’en délivre pas moins d’authentiques informations sur l’architecture du lieu.

Compagnie Colin Muset.

Rue de Ranrouët 44410 Herbignac

