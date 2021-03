Herbignac Château de Ranrouët Herbignac, Loire-Atlantique Visite décalée ‘Château à vendre !’ Château de Ranrouët Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Serez-vous le nouveau propriétaire du château ? Visitez les lieux avec le fameux notaire, maître Corne de Buse ! « Grandes ouvertures, vue imprenable, …! » Une visite plutôt insolite avec un personnage cocasse mais qui n’en délivre pas moins d’authentiques informations sur l’architecture du lieu. Sur réservation. La programmation est susceptible d’être annulée en cas d’intempéries et en fonction de la situation sanitaire.

