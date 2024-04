Visite décalée cap ou pas cap Coucy-le-Château-Auffrique, dimanche 7 juillet 2024.

Tous les dimanches de juillet et août 2024 à 15h

Dans cette expérience drôle, conviviale et 100% insolite, venez ressentir, questionner et jouer avec les lieux.

Avec un parcours les yeux bandés, des dessins à l’aveugle ou des jeux d’observation vertigineux, la visite décalée du château de Coucy bousculera votre perception du patrimoine et la façon de le découvrir !

Pour tous et toutes, de 4 à 99 ans.

À partir de 4 ans

Tarifs

Adulte 14,50 €

– de 18 ans 6 €

Plus d’informations sur le site internet chateau-coucy.fr 14.514.5 14.5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 15:00:00

fin : 2024-09-01

Rue du Château

Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France

