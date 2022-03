Visite décalée avec Felwine Sarr MEG, 5 avril 2022, Genève.

Dans le cadre de sa venue à Genève pour deux semaines de rencontres et d’échanges autour de l’ouvrage et de la pièce «Traces, discours aux nations africaine», organisées par la Licra Genève, le MEG a l’honneur de recevoir le 5 avril 2022 Felwine Sarr, économiste, philosophe et auteur. A travers son regard et son expertise d’économiste, de philosophe et d’auteur reconnu, Felwine Sarr entre en résonnance avec les questions environnementales et sociétales abordées dans l’exposition temporaire «Injustice environnementale – Alternatives autochtones». Une visite déambulatoire qui permet de la (re)découvrir sous un angle inédit. La visite se fait en français. ### Intervenant-e : **Felwine Sarr** : Économiste, philosophe, poète, musicien, dramaturge, auteur, il est un libre penseur et l’un des grands intellectuels de sa génération. Questionnant les modèles politiques et économiques existants, il est convaincu que le continent africain peut être moteur du monde, à condition de parachever sa décolonisation et de proposer un nouveau projet de civilisation. Depuis 2020, il enseigne la philosophie africaine contemporaine et diasporique à l’Université Duke en Caroline du Nord. En 2020, le Times a classé M. Sarr parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde dans la catégorie «Pionnier». Coauteur avec Benedicte Savoy d’un rapport au retentissement mondial sur la restitution du patrimoine africain «Restituer le patrimoine Africain» (Seuil, 2019), il vient de publier son dernier livre «Traces. Discours aux Nations africaines» (Actes sud papiers, 2021). **Julie Dorner** : Médiatrice culturelle et scientifique au MEG. Une journée organisée par la Licra-Genève en coréalisation avec le MEG, soutenue par le Service de lutte contre le racisme, la République et Canton de Genève (Programme d’Intégration Cantonal), la Ville de Genève (département des finances, de l’environnement et du logement ; département de la cohésion sociale ; service Agenda 21), la Fondation Leenaards, le Fonds culturel Sud. En coréalisation avec l’Université de Genève. En partenariat avec La librairie Payot.

