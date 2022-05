Visite de ville spéciale pour les enfants : à la découverte de Cauterets

Visite de ville spéciale pour les enfants : à la découverte de Cauterets, 19 août 2022, . Visite de ville spéciale pour les enfants : à la découverte de Cauterets

2022-08-19 16:30:00 – 2022-08-19 18:00:00 Une visite de Cauterets spécialement pensée pour les enfants, proposée par une guide culturelle des Pyrénées. Inscription à l’Office de Tourisme.

Tarif : 5€ par adulte accompagnant, gratuit pour les enfants dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville