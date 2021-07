Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Visite de ville « Ferro et Aqua » Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Découvrez la ville de Forges-les-Eaux dont l’histoire s’est bâtie autour du fer et de l’eau ! Visite d’environ 2 heures réalisée par une guide conférencière où l’histoire et le patrimoine de la cité forgionne vous seront présentés. Rendez-vous à la statue des Trois Grâces à Forges-les-Eaux. Inscription obligatoire au 02.35.90.52.10

contact@forgesleseaux-tourisme.fr +33 2 35 90 52 10 http://www.forgesleseaux-tourisme.fr/

