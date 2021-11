Cauterets Cauterets 65110, Cauterets Visite de ville : à la découverte de Cauterets Cauterets Cauterets Catégories d’évènement: 65110

2021-12-21 15:00:00 – 2021-12-21 16:30:00

Cauterets 65110 Visite de ville “« Histoire d’une station en évolution : du thermalisme aux activités 4 saisons »” proposée par Brigitte Bellocq, Guide culturel pyrénéenne. Inscription à l’Office de Tourisme. Tarif : 5€. Gratuit jusqu’à 15 ans inclus. +33 5 62 92 50 50 http://www.cauterets.com/ Départ Office de Tourisme CAUTERETS Cauterets

