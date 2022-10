Visite de ville : à la découverte de Cauterets

Visite de ville : à la découverte de Cauterets, 11 octobre 2022, . Visite de ville : à la découverte de Cauterets



2022-10-11 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-11 16:30:00 16:30:00 Visite de ville : «Rive droite : aux origines du thermalisme avec ses hôtels typiques et son vieux village » Inscription à l’Office de Tourisme. Tarif : 5€. Gratuit jusqu’à 15 ans inclus. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville