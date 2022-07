Visite de ville

2022-08-26 – 2022-08-26 Visite « Un village fleuri « 4 fleurs » » pour tous, rendez-vous sur la place de la mairie.

Les visites durent environ 2h à 2h30 sur un circuit de découverte d’environ 1,5km par les rues et sentiers déambulant dans le centre du village fleuri. Les… dernière mise à jour : 2022-06-30 par

