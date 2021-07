Sury-ès-Bois Sury-ès-Bois Cher, Sury-ès-Bois Visite de village Sury-ès-Bois Sury-ès-Bois Catégories d’évènement: Cher

Sury-ès-Bois

Visite de village Sury-ès-Bois, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Sury-ès-Bois. Visite de village 2021-07-23 16:00:00 – 2021-07-23

Sury-ès-Bois Cher Sury-ès-Bois L’Office de Tourisme du Grand Sancerrois vous propose de découvrir Sury-es-Bois à travers un de ses « Visites de village ». Venez découvrir ce village du Pays-Fort, son histoire et son patrimoine. L’Office de Tourisme du Grand Sancerrois vous propose de découvrir Sury-es-Bois à travers un de ses « Visites de village ». Venez découvrir ce village du Pays-Fort, son histoire et son patrimoine. ©OTGS dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sury-ès-Bois Étiquettes évènement : Autres Lieu Sury-ès-Bois Adresse Ville Sury-ès-Bois lieuville 47.46558#2.70478