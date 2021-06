Thouars Thouars Deux-Sèvres, Thouars Visite de Thouars au fil de l’eau – Festival Au Fil du Thouet Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Visite de Thouars au fil de l’eau – Festival Au Fil du Thouet Thouars, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Thouars. Visite de Thouars au fil de l’eau – Festival Au Fil du Thouet 2021-07-09 18:00:00 – 2021-07-09 21:00:00 Rue des Ursulines Base de canoë-kayak

Thouars Deux-Sèvres Thouars EUR 11 Festival Au Fil du Thouet – Le club Thouars Canoé Kayak et un guide-conférencier du service Architecture et Patrimoines de la Ville de Thouars vous font découvrir le patrimoine de Thouars au fil de l’eau. Parcours en semi-nocturne.

Jauge limitée. Réservation obligatoire au 05.49.68.22.80 Ville de Thouars dernière mise à jour : 2021-06-28 par Maison du Thouarsais

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Étiquettes évènement : Autres Lieu Thouars Adresse Rue des Ursulines Base de canoë-kayak Ville Thouars lieuville 46.97469#-0.21802