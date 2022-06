Visite de Thouars au fil de l’eau, 12 août 2022, .

Visite de Thouars au fil de l’eau

2022-08-12 18:30:00 – 2022-08-12 21:30:00

Le club Thouars canoë Kayak et un guide-conférencier de Thouars ville d’Art et d’Histoire vous font découvrir le patrimoine de Thouars au fil de l’eau à travers un parcours en semi-nocturne.

Visite proposée dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Sur réservation au 06 12 76 87 64, nombre de places limité.

Informations importantes : Les participants doivent savoir nager, les enfants devront être accompagnés d’un adulte, prévoir des vêtements et des chaussures adaptés et de rechange.

