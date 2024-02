Visite de territoire La boucle de Jumièges depuis Barneville-sur-Seine MuséoSeine Rives-en-Seine, mercredi 20 mars 2024.

Visite de territoire La boucle de Jumièges depuis Barneville-sur-Seine MuséoSeine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Par Aurélie Lasnier, chargée de mission Paysage pour le Parc naturel régional des Boucles de la

Seine Normande et Colin Drouin, paysagiste indépendant.

Nous quittons MuséoSeine en bus en compagnie d’Aurélie Lasnier et Colin Drouin, paysagistes.

Ils nous emmènent à Barneville-sur-Seine, découvrir un point de vue sur la boucle de Jumièges

reconnu pour sa valeur exceptionnelle. En effet, ce méandre resserré donne à voir au même

endroit une grande variété de paysages parmi lesquels des terrasses alluviales, des forêts, des

zones agricoles ou encore la ville de Jumièges et son abbaye. Nous y découvrons la manière dont

le paysage a influencé l’implantation des hommes et comment ils co-évoluent ensemble. Ce point

singulier de l’Observatoire Photographique des Paysages de la Vallée de la Seine normande vous

révèle tous ses secrets.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 15:00:00

fin : 2024-03-20 18:00:00

MuséoSeine Avenue Winston Churchill

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie musees@cauxseine.fr

L’événement Visite de territoire La boucle de Jumièges depuis Barneville-sur-Seine Rives-en-Seine a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine