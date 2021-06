Aveize Aveize Aveize, Rhône Visite de SpiruPhile Aveize Aveize Catégories d’évènement: Aveize

Visite de SpiruPhile Aveize, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Aveize. Visite de SpiruPhile 2021-07-02 15:30:00 – 2021-07-02 16:30:00 Jean Bazinet 1900 chemin du Val d’Orgeolles

Aveize Rhône Aveize Rhône Jean vous invite à découvrir sa production de spiruline, cette algue microscopique aux multiples bienfaits pour le corps humain. Vous suivrez toutes les étapes, de sa culture à sa commercialisation ! Réservation obligatoire au plus tard la veille. accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr +33 4 78 48 64 32 http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-19 par OTI des Monts du Lyonnais

lieuville 45.6907#4.49256