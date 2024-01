Visite de sensibilisation « Dans l’appartement de Léonce Rosenberg. De Chirico, Ernst, Léger, Picabia… » Musée national Picasso-Paris Paris, mardi 27 février 2024.

Visite de sensibilisation « Dans l’appartement de Léonce Rosenberg. De Chirico, Ernst, Léger, Picabia… » Visite de sensibilisation pour les relais autour de l’exposition « Dans l’appartement de Léonce Rosenberg. De Chirico, Ernst, Léger, Picabia… » Mardi 27 février, 14h30 Musée national Picasso-Paris Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T14:30:00+01:00 – 2024-02-27T15:45:00+01:00

Fin : 2024-02-27T14:30:00+01:00 – 2024-02-27T15:45:00+01:00

Professionnels et bénévoles sont invités à une visite-dialogue d’une partie des expositions en cours. La visite de sensibilisation, par groupe de maximum 20 personnes, vous permet ainsi de découvrir le musée et son fonctionnement. Vous aurez alors toutes les clés pour préparer votre venue et prolonger ensuite votre exploration des collections.

Musée national Picasso-Paris 5 Rue de Thorigny, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/WYLgeuqktU4vXCgS8 »}]

Léonce Rosenberg Pablo Picasso