Paris Musée du quai Branly - Jacques Chirac Paris Séance de sensibilisation du musée du quai Branly – Jacques Chirac le mercredi 17 mars Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris Catégorie d’évènement: Paris

Séance de sensibilisation du musée du quai Branly – Jacques Chirac le mercredi 17 mars Musée du quai Branly – Jacques Chirac, 17 mars 2021-17 mars 2021, Paris. Séance de sensibilisation du musée du quai Branly – Jacques Chirac le mercredi 17 mars

Musée du quai Branly – Jacques Chirac, le mercredi 17 mars à 15:00

Le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose aux enseignants une visite virtuelle guidée de l’exposition « Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique ». En arpentant virtuellement dans l’espace d’exposition, vous découvrirez la civilisation olmèque et le monde méconnu des cultures précolombiennes du golfe du Mexique. Une plongée fascinante à travers plus de trois millénaires d’histoire, d’échanges et de traditions artistiques. Le [dossier pédagogique](https://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/1-Edito/6-Footer/3-Si-vous-etes/2-Enseignant-animateurs/Dossier_pedagogique_Exposition_Les_Olmeques_VD.pdf) de l’exposition est également disponible en ligne. Cette séance gratuite est accessible sur inscription (obligatoire) auprès du service des Réservations au 01 56 61 71 72 (du lundi au vendredi de 9h30 à 17h). Le lien de connexion sera envoyé aux participants par courriel la veille.

Gratuit su réservation

Offre culturelle à destination des enseignants Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly, 75007 PARIS Paris Paris 7e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T15:00:00 2021-03-17T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée du quai Branly - Jacques Chirac Adresse 37 quai Branly, 75007 PARIS Ville Paris