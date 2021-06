Mesquer Rue des Caps Horniers Loire-Atlantique, Mesquer Visite de Saline Rue des Caps Horniers Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Visite de Saline Rue des Caps Horniers, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Mesquer. Visite de Saline

du lundi 5 juillet au dimanche 22 août à Rue des Caps Horniers

Visite de 30 min pour découvrir les marais salants. Adaptée aux familles. Sans réservation. Visite de 30 min pour découvrir les marais salants. Adaptée aux familles. Sans réservation. Rue des Caps Horniers Kercabellec 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

