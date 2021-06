Mesquer Mesquer Loire-Atlantique, Mesquer VISITE DE SALINE Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

VISITE DE SALINE Mesquer, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Mesquer. VISITE DE SALINE 2021-07-05 16:00:00 – 2021-08-22 19:00:00 Rue des Caps Horniers Kercabellec

Mesquer Loire-Atlantique Mesquer Visite de 30 min pour découvrir les marais salants.

Adaptée aux familles.

Sans réservation. contact@amisdesites.fr http://www.amisdesites.fr/ Visite de 30 min pour découvrir les marais salants.

Adaptée aux familles.

Sans réservation.

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Étiquettes évènement : Autres Lieu Mesquer Adresse Rue des Caps Horniers Kercabellec Ville Mesquer lieuville 47.40449#-2.46135