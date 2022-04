Visite de ruches et atelier dégustation Seurre Seurre Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Seurre

Visite de ruches et atelier dégustation Seurre, 14 juillet 2022, Seurre. Visite de ruches et atelier dégustation Route de Franche-Comté Etang Rouge Seurre

2022-07-14 – 2022-07-14 Route de Franche-Comté Etang Rouge

Seurre Côte-d’Or 3 EUR Vous souhaitez tout savoir sur la vie des abeilles ? Daniel Godot, de la Miellerie du Dernier Creux, pratique une apiculture à taille humaine et respectueuse des abeilles. Au cours d’un atelier pédagogique et de dégustations de miels typiques de notre région, ce passionné vous racontera tout sur le fonctionnement d’une ruche, le rôle de l’abeille dans la biodiversité…

Envie d’aller plus loin ? Enfilez une combinaison et visitez les ruches de l’Etang rouge ! contact@saone-tourisme.fr +33 3 80 37 15 70 https://www.saone-tourisme.fr/boutique/ Vous souhaitez tout savoir sur la vie des abeilles ? Daniel Godot, de la Miellerie du Dernier Creux, pratique une apiculture à taille humaine et respectueuse des abeilles. Au cours d’un atelier pédagogique et de dégustations de miels typiques de notre région, ce passionné vous racontera tout sur le fonctionnement d’une ruche, le rôle de l’abeille dans la biodiversité…

Envie d’aller plus loin ? Enfilez une combinaison et visitez les ruches de l’Etang rouge ! Route de Franche-Comté Etang Rouge Seurre

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Seurre Autres Lieu Seurre Adresse Route de Franche-Comté Etang Rouge Ville Seurre lieuville Route de Franche-Comté Etang Rouge Seurre Departement Côte-d'Or

Seurre Seurre Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seurre/

Visite de ruches et atelier dégustation Seurre 2022-07-14 was last modified: by Visite de ruches et atelier dégustation Seurre Seurre 14 juillet 2022 Côte-d'Or Seurre

Seurre Côte-d'Or