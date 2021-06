Villejuif Parc des Hautes-Bruyères Val-de-Marne, Villejuif Visite de rucher Parc des Hautes-Bruyères Villejuif Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Villejuif

Visite de rucher Parc des Hautes-Bruyères, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Villejuif. Visite de rucher

du samedi 3 juillet au lundi 26 juillet à Parc des Hautes-Bruyères

[https://mailchi.mp/b2fb2d41b149/825ieu498f](https://mailchi.mp/b2fb2d41b149/825ieu498f)

Entrée libre

https://mailchi.mp/b2fb2d41b149/825ieu498f Parc des Hautes-Bruyères avenue de la République Villejuif Villejuif Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T13:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-04T13:00:00 2021-07-04T18:00:00;2021-07-26T13:00:00 2021-07-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-de-Marne, Villejuif Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc des Hautes-Bruyères Adresse avenue de la République Villejuif Ville Villejuif lieuville Parc des Hautes-Bruyères Villejuif