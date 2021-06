Promilhanes Promilhanes Lot, Promilhanes Visite de Promilhanes avec Cocher de Ville Promilhanes Promilhanes Catégories d’évènement: Lot

Visite de Promilhanes avec Cocher de Ville Promilhanes, 26 juin 2021-26 juin 2021, Promilhanes. Visite de Promilhanes avec Cocher de Ville 2021-06-26 – 2021-06-27

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Visite du site avec attelage hippomobile, découvrez une présentation du métier de cocher et de son cheval Suisse race Franches Montagnes avec wagonnette. Sur réservation

