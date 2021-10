Visite de port 2000 en bateau Le Havre, 27 octobre 2021, Le Havre.

Visite de port 2000 en bateau 2021-10-27 17:00:00 17:00:00 – 2021-10-27

Le Havre Seine-Maritime

Partez sur le bateau de Navigation Normande et laissez-vous porter par les narrations de notre guide et d’un docker. Ils vous dévoileront de nombreuses informations, anecdotes et histoires autour des activités et métiers de Port 2000.

Partez pour une heure quinze de navigation depuis l’entrée du port jusqu’aux terminaux de Port 2000, et approchez au plus près des porte-conteneurs !

La visite débute à 17h, au départ de la digue Charles Olsen (se présenter 15 minutes avant le départ).

Durée : 1h15

Réservations obligatoire et paiement en ligne.

Tarif unique : 10€ par personne.

Partez sur le bateau de Navigation Normande et laissez-vous porter par les narrations de notre guide et d’un docker. Ils vous dévoileront de nombreuses informations, anecdotes et histoires autour des activités et métiers de Port 2000.

Partez pour…

+33 2 32 74 70 49 https://lehavreportcenter.com/port-2000-en-bateau/

Partez sur le bateau de Navigation Normande et laissez-vous porter par les narrations de notre guide et d’un docker. Ils vous dévoileront de nombreuses informations, anecdotes et histoires autour des activités et métiers de Port 2000.

Partez pour une heure quinze de navigation depuis l’entrée du port jusqu’aux terminaux de Port 2000, et approchez au plus près des porte-conteneurs !

La visite débute à 17h, au départ de la digue Charles Olsen (se présenter 15 minutes avant le départ).

Durée : 1h15

Réservations obligatoire et paiement en ligne.

Tarif unique : 10€ par personne.

dernière mise à jour : 2021-10-18 par