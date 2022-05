Visite de Périgueux “De la cité romaine à la cité comtale”

Jeudi 21 juillet Découvrez les vestiges qui ont marqué l'histoire de Vesunna, cité antique, devenue cité comtale au Moyen-âge. Départ à 10h30 devant l'office de tourisme. Réservation conseillée au 05.53.53.10.63. Achat et retrait des billets à l'Office de Tourisme du Grand Périgueux.

